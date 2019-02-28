環球樓市：愛丁堡樓價飆6.8%　升幅冠全英

英國樓價數據顯示，全英住宅平均樓價21.66萬英鎊(約225萬港元)，按年升2.9%，其中愛丁堡升幅續居榜首，按年升6.8%，平均價23.79萬英鎊(約248萬港元)。另報告指出，自英國啟動脫歐後，有10個城市錄雙位數增長，升幅最高達16%。



英國房地產公司Hometrack數據顯示，去年12月份統計20個主要城市，有17個城市錄得升勢。



當中，愛丁堡及利物浦均升逾6%，後者樓價為12.19萬英鎊(約127萬港元)，而伯明翰、諾丁漢及加的夫同升5.9%，至於曼徹斯特則升5.8%，平均樓價16.8萬英鎊(約175萬港元)。



報告指出，去年全英整體交投量微跌2%，新做按揭亦同錄下跌，走勢與過去5年相若。

回顧過去10年，英國樓價可分成三個階段，2009至2012年是復甦期；2013至2016年年中是反彈期；其後至去年底則是英國脫歐的時期。倫敦、牛津及劍橋是最先復甦的城市，而伯明翰及曼徹斯特自2016年6月起英國啟動歐脫後，更錄雙位數字增長，分別升16%及15%。



至於倫敦樓價則於2010年開始反彈，至2014年8月年增長高達18%，其後在2016年4月，因為受到印花稅政策影響，削弱了市場購買力，樓價升幅放緩至14%。



目前該市樓價平均為48.12萬英鎊(約501萬港元)，仍為全國最貴的城市。



報告維持預期英國脫歐是最大的不確定因素，並會持續影響今年倫敦的房地產市場，估計今年樓價下跌2%。



同時預料今年市場上將會有一群首次置業的買家支撐起樓市，這股潛在的購買力將會集中在樓價較低水的英國東南部。

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