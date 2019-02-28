秦港股份組合營　拓煤炭碼頭項目

秦港股份(03369)公布，與大同煤礦集團及曹妃甸港集團簽署了《合作協議書》，以成立合資公司，負責投資建設曹妃甸港區煤炭碼頭六期、七期項目。



根據《合作協議書》，合資公司的總註冊資本為30億元人民幣(下同)，其中，秦港股份同意認繳17.7億元的出資額，佔合資公司總註冊資本的59%；大同煤礦集團同意認繳12億元的出資額，佔合資公司總註冊資本的40%；曹妃甸港集團同意認繳0.3億元的出資額，佔合資公司總註冊資本的1%。於該成立事項後，合資公司將成為秦港股份附屬公司。



合資公司將在曹妃甸港區投資建設2座5,000萬噸級專業化煤炭碼頭，總設計吞吐量為每年1億噸，本工程擬建10個煤炭專業化裝船泊位，六期工程和七期工程分別各建設5萬噸級泊位1個、7萬噸級泊位2個、10萬級泊位2個。項目用地擬選址位於唐山曹妃甸港區中區二港池東岸線，約4,200畝。

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