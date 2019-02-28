大戶炒定先？MSCI周五宣布A股比重　外資流入新高

外國傳媒報道，在指數編制公司MSCI明晟宣布是否提高中國A股的權重之前，海外投資者大量增持中國A股。據彭博數據顯示，海外投資者在2月淨買入604億元人民幣(下同)的A股，平均每天40億元，創外資流入單月歷史紀錄。中國股市在2月亦創出27年同期最佳表現，滬綜指大漲近14%。



MSCI明晟將在香港時間周五(3月1日)早上7時左右，決定是否將MSCI中國A股大型股的比重從5%提高至20%。一旦如此，預計將分兩個階段實施，分別在2019年5月和2019年8月，每階段各提高7.5%，讓中國A股佔MSCI新興市場指數的權重提升至2.8%。

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