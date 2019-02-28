持有約40萬元點投資好？美投資名宿教路...

外國傳媒報道，美國金融界殿堂級投資名宿、每年初都會推出「10大驚奇」的黑石集團副主席韋恩(Byron Wien)現年已86歲，可謂歷盡不少股市升跌，如果你有5萬美元(約39萬港元)想投資，他有甚麼「貼士」呢？



●40%撥作長期投資，其中，5%買入全球知名跨國巨企股票；15%美國股票；10%新興市場股票；5%歐洲股票；5%日本股票。



●30%撥作另類資產，即不是股票、債券等短期容易套現的投資，反而是紅酒、名畫、房屋等。



●15%撥作與股票性質相關的固定收入資產，例如各類債券，能在固定時間內獲取利息。



●15%撥作純現金。



至於甚麼股票可投資？他建議大型科技股，例如FAANG，即Facebook、亞馬遜、蘋果公司、Netflix、Alphabet等。他又預期，美股在2019年會持續反彈，回報或許達15%，主因是看好企業盈利有增長，不認為經濟會在2021年前陷入衰退。



不過，他又指出，衰退無論如何也會來到，屆時傳統的貨幣及財政政策未必管用。

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