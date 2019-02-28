科技商機：摺屏手機充斥MWC展覽　勢爆激戰

一連4天的西班牙巴塞隆拿世界流動通訊展(MWC 2019)周四(2月28日)圓滿閉幕，今屆焦點無疑是一眾可摺疊屏幕智能手機。然而，除了三星和華為兩大品牌的摺屏機「有實力」外，其餘一大批摺屏機大部分只是手機原型，離真正可推出市場的日子還遠！



不過，三星和華為的摺屏機售價高昂，料大多數消費者短期都會處於觀望狀態，例如華為的摺屏機Mate X，售價2,299歐元(約20,591港元)；三星的摺屏機Galaxy Fold定價則為1,980美元(約15,444港元)。兩款摺屏機的售價均超過iPhone XS Max。兩者最大分別是華為的屏幕是向外摺，三星的屏幕則向內摺。



市場研究機構IHS預測，到了2025年，摺屏機出貨量將達到5,000萬部，年複合增長率達80%，難怪摺屏機吸引了一大批廠商的興趣。



國產陣營中，其實最早面世的摺屏手機是內地小廠商Royole出產的柔派(FlexPai)，全國產研發，但去年11月曝光至今，外界對其觀感認真麻麻，而且售價也不便宜，由近萬元人民幣起。



TCL的摺屏機亦有登場，標榜沿用自己研發的摺屏科技Dragon Hinge，但只屬原型機，最快也要明年才有望推出市場，售價則較三星的便宜三成。



OPPO亦展示了摺屏機的設計原型，手機較華為的摺屏機略小，但較三星的摺屏機略大。但OPPO講明，市場確保有足夠需求時，該摺屏機才會面世。



小米早在MWC舉行前，已展示過其研發的摺屏機原型，但在展覽會場上，小米公開回應，要等到摺疊技術更成熟後再宣布。小米正嘗試各種不同的可摺疊概念。



至於兩大國產手機廠商中興和聯想，前者雖未有公布摺屏機，但中興本身早已推出相近的雙屏幕手機；聯想本身沒有摺屏機推出，但旗下的品牌摩托羅拉，除推出Razr fliP復刻手機，亦會推出另一款摩記可摺屏的摺龜手機，據稱最快3月推出。



不過，最古靈精怪的算是電池製造商勁量(Energizer)，推出款名為Power Max P8100S摺屏機，更接近於中興Axon M，通過鉸鏈，將兩塊分體式屏幕銜接到一起的雙屏手機。



據悉，power Max P8100S配備兩塊6英寸FHD+顯示屏，並採用高通驍龍855 SoC+5G基帶、8GB RAM + 256GB ROM(支持存儲擴展)、前置24MP單攝、後置48MP + 12MP雙攝、以及10,000mAh的大電池。



更令人驚訝的是價格，該機售價僅為850歐元(約7,613港元)，可謂當前最便宜的一款5G摺屏機了。至於上市日期，Energizer則尚未公布。

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