伯明翰體育擬大折讓2供1　籌近3億元

伯明翰體育(02309)建議供股，透過於記錄日期每持有2股現有股份，可獲發1股供股股份之基準，按認購價每股0.05港元進行供股，較收市價折讓約43.18%，發行最多59.53億股供股股份，佔擴大後已發行股本約33%。



籌集所得款項總額最多約2.97億元，當中約80%將用作償還外界債務，以減低資產負債比及融資成本；約20%將用作一般營運資金。



根據承諾契諾人所提供的不可撤回承諾，預期至少41.06億股供股股份將獲承購。



公司與包銷商力高證券訂立包銷協議，根據包銷協議，包銷商已同意按竭誠基準認購或促使認購最多18.46股未承購供股股份。

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