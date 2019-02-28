新股專輯：3企遞交上市申請

港股轉旺，吸引3家企業遞交上市申請。廣東省瓦楞紙板製造商天晟集團申請主板上市，保薦人為創陞融資。



初步招股文件引述行業報告顯示，以2017年收益計，天晟為廣東省的5大瓦楞紙板製造商之一，佔市場份額1.5%。該公司目前在中國在兩座工廠，擁有合共8條生產線，總設計年度產能超過3.8億平方米；預料集資所得將用作擴建生產廠房、簡化及提升生產自動化水平及升級技術系統。



於去年首三季度，天晟收入錄7.31億元人民幣，按年提升8.41%，純利則按年跌60.9%至1,390萬元人民幣。



另外，印尼棕櫚原油運輸商金源物流計劃在創業板上市，南華金融任保薦人。資料顯示，該公司計劃運用集資所得，用以收購船舶、運輸車、增加儲存量及償還銀行貸款。



本地樓宇修繕及翻新服務商瑋溢國際再度申請主板上市，豐盛融資為獨家保薦人。

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