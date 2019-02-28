樓價UPDATES：又旺番？海怡半島月內24成交

鴨脷洲海怡半島2月錄得24宗成交，平均實用呎價17,308元，當中不乏逾千萬元大單位個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●海怡半島7座中層A室，實用面積737方呎，以三房包括套房間隔，享避風塘海景。業主1月份放盤，叫價1,300萬元，最終願減12萬元，以1,288萬元易手，實用呎價17,476元。



●柴灣杏花邨26座低層08室，實用面積614方呎，以三房間隔，座向東南望內街景，單位於去年7月放盤，原開價1,085萬元，累減147萬元，以938萬元沽出，實用呎價15,277元。上址為原業主於2007年9月購入，期內升值近1.7倍。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●有買家心儀長沙灣昇悅居位置方便，以1.85萬元承租屋苑7座中層D室，單位實用面積491方呎，以兩房間隔，實用呎租約38元。若以2013年9月購入價501.5萬元計，回報率約4.4厘。



●將軍澳城中駅錄特色戶買賣，屋苑8座低層連平台單位，實用面積692方呎，以三房包括套房設計，獲同區買家以約1,110萬元購入，實用呎價約16,040元。原業主於2007年10月以約432萬元購入，期內升值逾1.6倍。



●鑽石山居屋龍蟠苑F座高層12室，實用面積340方呎，以一房間隔。單位原叫租1.35萬元，微減500元，獲租客以每月1.3萬元承租，實用呎租約38.2元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●屯門居屋兆安苑K座高層4室，實用面積563方呎，有買家鍾情屋苑鄰近屯門市中心，各樣配套應有盡有，加上單位內附新裝修，故於已補價自由市場以520萬元購入作換樓之用，實用呎價為9,236元。原業主於2015年以372萬購入，現時升值近40%。



●買家把握入市時機，價格合意單位隨即吸納。馬鞍山中心1座中層C室兩房戶，實用面積367方呎，原開價620萬元，減價20萬元，獲用家以600萬元承接，實用呎價16,349元。據了解，原業主於2012年8月入市，當時作價310萬元，帳面獲利290萬元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/