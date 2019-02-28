夜市UPDATES：道指反覆　港夜期缺乏方向

美國去年經濟增速跌破3%，加上第二次特金會不歡而散，擔憂情緒瀰漫市場。美股反覆，道指低開後一度轉升，目前報25,959點，跌25點；標指報2,785點，跌7點；納指報7,519點，跌34點。港股期指夜市無方向，目前報28,634點，跌32點，高水1點。



美匯指數短線走高重返96關口，此前美國四季度GDP回落至2.6%，但仍高於市場預期。橋水聯合基金創始人達利歐說指，目前美國經濟陷入衰退的概率降低，但經濟已經開始降溫。



另外，美國總統特朗普在越南河內舉行的記者會上確認，朝美領導人第二次會晤沒有簽署任何文件，但特朗普表示，過去兩天會晤「有成效」。



歐股個別發展，英股跌0.45%；法股升0.05%；德股跌0.07%。



【22:35】雖然美國第4季經濟增長勝預期，但多家科企業績欠佳，加上美朝峰會不歡而散，美股周四早段偏軟，道指低開19點，報25,965點，納指瀉22點，至7,531點。



雲端服務商Box、支付公司Square、個人電腦生產商惠普公司、穿戴式設備生產商Fitbit，以及網上旅遊平台Booking Holdings上季業績或預測均遜預期，股價齊齊受壓。其中，惠普公司再遭美銀美林下調投資評級，由「買入」一口氣降至「跑輸大市」，目標價由30美元削至19美元，股價早股冧15.47%至20.16美元，Square及Booking股價亦分別插4.14%及7.87%，至76.04美元及1,755.99美元。



內衣品牌Victoria's Secret母公司L Brands預測今年扣除部分項目後每股賺介乎2.2至2.6美元，遜預期的2.75美元，股價早段插8.28%至25.13美元；反觀，百貨公司J.C. Penney上季經調整後每股賺18美仙，遠勝估計的10美仙，股價爆升20.97%至1.5美元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth