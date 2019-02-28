財經評論：港深競爭白熱化　自冠龍頭不知羞

2018年，香港回歸21個年頭。一河之隔的深圳，經濟總量終於超越香港，成為華南地區生產總值(GDP)最高的城市。這是鄰市專注搞建設，銳意謀發展的成果，得來絕非僥倖。反觀香港經濟發展長期滯後，產業轉型緩慢，再不急起直追扭轉頹勢，只怕連賴以自豪的傳統金融業優勢都不保。屆時由「超級聯繫人」淪落成「普通人」，都是咎由自取。



去年社科院發布的《中國城市競爭力報告》，香港不但連續3年失落榜首，綜合經濟競爭力更第四度被深圳超越，顯見衰落由來已久！近日香港財政預算案披露了去年GDP規模，相比之下深圳的GDP已成功超越香港，成為粵港澳地區城市之冠。這是過去深圳市致力推動創新科技發展，妥善規劃產業配套，大力支持科研製造的成果。雖然以人均GDP計算，深圳仍須努力，但亦足以叫香港深刻反省，何謂「逆水行舟，不進則退」！



知己知彼，這些年深圳成功的關鍵，乃善用市場化和產業化等優勢，將科技成果轉化為產業和競爭優勢，成功匯聚多方人才和資金，推動經濟迅速發展。如今港股中的股王騰訊控股、中美貿易糾紛的焦點中國科企華為，以及中興通訊均是來自深圳。深圳的科研專利不僅領先全國，更已登上國際舞台，在全球5G產業發展上與外企一較高下。



回看香港經濟，講來講去還是以金融優勢自居，實際上產業結構單薄，加上發展創新科技緩慢，變相限制了金融業發展。單靠傳統金融業的發展模式，顯然難以應付區內日趨激烈的競爭。港府聲言重視創新，不過是葉公好龍，只懂強調花多少錢搞創科，實際上在產業規劃、優化人才輸入機制，以至改革教育及建設科研等，皆缺乏全盤計劃和高效的執行機制，天真的以為亂花錢就能脫胎換骨，最終只怕都是徒然。



事實上，港深既是一個強金融、一個強科研城市。未來香港必須善加利用，優化溝通合作的渠道，強強聯合。要知道，隨着人民幣國際化持續推進，香港作為內地開放窗口的作用下降。老是迷醉於昔日光輝，相信不須經年，香港便驚覺優勢盡失，並無立足之地。



香港是否大灣區「領頭羊」，非靠自冠其名，而是從競爭中分高下。中國綜合國力日強，各城市也要「同枱食飯，各自修行」。香港再不痛定思過，設法落實產業優化升級，強化新型國際都會競爭力，促進經濟多元可持續發展，則未來的香港幾可肯定淪為次等城市。

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