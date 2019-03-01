古勝：航空股中線仍看升

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股繼續受制於兩萬九點關口，周四恒指再跌124點收報28,633點，國指跌89點報11,367點，主板成交1,211億元。近兩日即市走勢皆先升後回，料短期整固格局持續。單係睇兩大指標股騰訊(00700)同港交所(00388)無力再上，已大概知道港股走勢係點。



另外，美國總統「侵侵」與北韓領袖金仔周四在越南舉行第二次美朝峰會，惟雙方未有如預期般簽署《河內宣言》，會面似係不歡而散，金仔離場後，「侵侵」單方面召開記者會。峰會擱淺，或為全球政治環境增添變數。



不過，港股受事件影響有限，起碼未見恒指大插。咁又難怪，美國如果同北韓太過投契，對中國並非好事，家陣個結果反而有利，難怪港股跌唔落。



國際油價一步就彈番上去，主因周三晚美國能源情報署(EIA)公布上周原油庫存出乎意料大減，且沙特重申會按照協議減產，在供需因素出現變化下，油價無視「侵侵」出口術而反彈，刺激紐約期油曾升上56美元樓上。



三大中資航空股東方航空(00670)、南方航空(01055)及中國國航(00753)周四齊齊下跌，但古勝仍維持環球各國不會任由油價級級上的睇法，反而今轉調整，可視為中線趁低吸納的時機。



全國兩會將於下周日(3月3日)在北京召開，按現時中美仍未能達成貿易協議，以及經濟數據已明顯轉差情況下，中央極有機會再推出穩定經濟政策。究竟會惠及邊類板塊？定係從放鬆幣策、放水或樓市調控等方向出發，又或者是以組合拳方式出擊？凡此種種，都要等兩會後至有分曉。



不過，兩會未開，A股近兩日成交已逐漸回落，令一眾中資券商股回軟，若已失守早前定下的止蝕位，記得嚴守止蝕，因為幾時都話，要有錢在手先會買到貨！

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

