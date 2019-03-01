黃國英：投資最基本策略　守住好股

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，MSCI指數進行調整，原本尾市已經會有沽壓，剛好又遇上美朝峰會提早完結，於是跌勢稍為加劇。指數基金的沽盤擺到明，自己又不是缺貨，當然先避其鋒。到特朗普開完記招，確認應該沒有太大影響之後，就按照原定計劃趁低吸納。



目標主要是中型中資股，既有MSCI的技術性沽盤，又不是市場炒賣焦點，承接力較虛，比較容易超賣。當然，已經不算特別低，不過明知對家是焗沽，叫做短線打了個小小折扣，依然算是有得博。



由於沽盤很實在，不知就裏的外行人看見，很容易陰謀論上腦，認定是高位派貨。絕對是一場誤會，實際理由很簡單，就是指數基金執行例行工作要換貨而已。



市場有買有賣才有交易，無謂偏頗其中一方，假設他們眼光必然勝人一籌，甚麼升市派貨跌市散貨之類的說話，從來不見得有特別預測價值。單邊市中，經常可見一套台詞講幾十次也不中，純粹是找個理由，包裝自己睇淡或者睇好的傾向而已。



投資最好是化繁為簡，純粹看資產的價值和價格的比較。認定股市貴無問題，巴菲特也在抱怨找不到出手的機會，只是睇淡還是不做淡最好，買Put買熊證可以輸死人，就算去年大跌市，過程中賺到大錢又保得住也沒有幾多個。



反而好股票有得守，許多已經遠遠早過指數破頂，如果本身炒賣技術只是有限，便要捨難取易，等位買好股便算。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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