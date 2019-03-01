【鷹君爭產風波】羅嘉瑞堅稱「負責救公司」是事實

鷹君集團(00041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)要求撤換羅氏家族信託受託人滙豐國際信託(下稱受託人)一案在高院續審，羅家三子羅嘉瑞以受託人證人身份首次出庭作供。他1980年代由美國回香港的舊事被重提，他堅稱自己當年棄醫從商救鷹君。



庭上他透露，當年是他推薦父親羅鷹石成立信託以避遺產稅，然而信託要注入甚麼資產，由父親自己決定。而1983至1984年信託成立的過程他沒有積極參與，因當年中英談判破裂，港地產資產價格大跌，他正值忙於應付鷹君財務問題而無暇參與。



代表原訴人羅老太的資深大律師余若海提到，羅嘉瑞2017年曾經向傳媒發放新聞稿，稱自己當年臨危受命、由美返港救鷹君。但余指這說法不正確，因為按照羅鷹石1978年寫給羅嘉瑞的信，羅鷹石信上說羅嘉瑞興趣由行醫改為從商，剛巧公司正發展酒店，羅嘉瑞可回港做駐酒店醫生，又建議他回港前先到美國康奈爾大學修讀酒店管理課程。



羅嘉瑞昨反駁，表示自己主要因為不想在美國生活而要求回港，並且約1980年已在鷹君工作，1984年由他負責解救公司財困亦是事實。當年他亦「違父命」沒有到康奈爾大學，轉而陪伴妻子到加州某學府，並用一個月時間讀完一年制酒店管理課程的所有書本。

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