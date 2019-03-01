陳汝銘：中建材強化經營效率

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，中國建材(03323)主要經營水泥、新材料以及工程服務業務，旗下擁有8家大型水泥企業，覆蓋全國6大水泥區域市場。於去年5月順利完成與中材合併重組，以產能計，集團是全球最大的水泥、商品混凝土和石膏板生產商，同時亦是中國最大的風機葉片生產商。



去年中期業績顯示，集團實現收入952.28億元人民幣，按年增長22%，純利38.12億元人民幣，增長159.8%。期內水泥熟料銷量1.6億噸，按年下降5.6%；商品混凝土銷量4,200萬立方米，增長0.6%，石膏板銷量8.66億平方米，增長1.5%。



雖然水泥業務銷量下降，但由於水泥基本面整體向好，價格在期內有所上升，提升行業整體盈利能力，集團整體毛利顯著提升，按年增長49.07%。



集團重組成功後，通過整合業務框架、優化產業鏈，解決在業務及區域經營重疊的問題，降低管理成本等，可大幅度提升公司的經營效率。其截至去年9月底止的首三季業績增長持續，收入1,567.97億元人民幣，按年升21%，純利則升119.95%至76.57億元人民幣。



在恒指公司剛公布的季度檢討中，中建材被納入國指成分股，相信短期對股價有刺激作用。建議可在6.25元附近買入，目標7元，如失守6元則先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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