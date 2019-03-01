郭家耀：信託門檻降利股債市

正榮金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，中國銀保監信託部制訂的《信託公司資金信託管理辦法》，已經結束對各省級銀監局的徵求意見階段。《辦法》提出，信託產品包括公募與私募，可以面向不特定社會公眾發行公募信託產品，認購起點1萬元人民幣，與同屬公募性質的銀行理財投資門檻一致，而公募基金的投資門檻則為1,000元人民幣。



此前資金信託均屬私募性質，而資管新規將所有資管業務納入統一管理，如果資金投向符合規定，可採用公募方式發行。這意味着信託將與銀行、券商、基金、期貨、保險公司等在同一監管標準下進行競爭。



《辦法》亦指出，要創設信託產品新的分類，將資金信託分為資金融通型信託和資產配置型信託；投資者首次認購私募信託產品必須面簽，並且設置24個小時的冷靜期，該冷靜期要求不適用於公募理財產品；固收類證券投資信託產品，允許賣出回購方式運用信託財產；業績報酬提取頻率不得超過每六個月一次，且不得超過基準收益的60%。



去年底召開的中國信託業年會上，銀保監官員明確表示，信託業務要堅持發展具有直接融資特點的資金信託，補充傳統金融薄弱環節中發揮重要作用。要積極籌措中長期資金，大力支持國家重大戰略，要充分發揮信託開展投貸聯動業務的優勢，培育共享經濟等新興業態模式。要積極研究直接融資工具，通過多種方式支持中小企業，特別是民營企業的發展。



解決企業融資難融資貴等問題方面，國家將大力發展資本市場，轉變企業的負債結構，轉變金融體系的資金融通渠道，將更多的間接融資變更為直接融資，這樣才能使企業的負債結構發生變化，使企業的財務成本降低。



市場分析指，新規大幅降低信託的投資門檻，有望增加社會直接融資資金來源。新規加強規範引導和風險管控，引導信託回歸本源，有利於融資成本下降，帶動實體經濟發展。更清晰的監管政策，有助資金回流資本市場，對內地股市債市發展均屬利好。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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