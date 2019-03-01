東方日報B2：新財政年度豪宅地王孖住上

政府公布新財政年度賣地計劃，供應雖只約8,850伙，但不乏豪宅靚地。去年曾流標的山頂文輝道住宅地，最新估值降至約269.7億元，仍有力成為史上最貴地王。至於港島壽臣山南風道新增地皮，市場料每方呎樓面地價達7.68萬元，可望破逾12年的呎價紀錄。



發展局局長黃偉綸周四(2月28日)公布新賣地計劃，共15幅住宅地，當中8幅滾存地可供興建6,180伙，7幅新增土地則佔約2,670伙。而本年度包括堅尼地城西寧街、大埔乾坑等土地被剔出賣地表，主要是部分土地牽涉司法覆核問題。



以地區劃分，住宅地主要來自市區，港島及九龍分別佔4幅及5幅。港島區有兩幅矚目地王，包括撥入今年第2季及第3季供應的文輝道滾存用地，可建總樓面約40.4萬方呎，市場料樓面呎價最高約6.67萬元，估值有機會打破啟德第1F區1號地盤，去年5月錄251.61億元的地價紀錄。



至於最新納入賣地表的壽臣山南風道地，安排最快第四季推出，地皮面積約6.35萬方呎，總樓面約15.88萬方呎，市場料樓面呎價可望超越由山頂加列山道2006年12月錄得的42,195元。



新增土地還包括大坑道135號及鴨脷洲海旁道兩幅市區地，其餘4幅位於屯門、西貢及大埔。



新賣地表的港島地皮不少位於傳統豪宅區，上述山頂地更有流標紀錄。對於政府會否調低底價，黃偉綸稱，會維持現時招標機制，並繼續以價高者得方式出售土地。每幅地皮底價都在截標當天早上才釐定，相信價錢貼市及合理，絕不會賤賣土地。



至於新一個首置盤，預計可在2019至2020年度下半年(今年10月至明年3月)賣地計劃中推出，項目位處觀塘安達臣道，將提供1,000個首置單位，以及700伙私宅，全數單位均納入私樓供應，而運輸及房屋局會參考紅磡煥然懿居做法。



若連同鐵路、市區重建局及私人重建等，下個財政年度私人住宅潛在供應，可建約15,540個單位，按年減少接近1萬伙。黃氏指出，因應公私營房屋比例調整至「七三比」，故有關供應目標修訂為1.35萬伙，較本年度約1.8萬伙有所調減。



另外，下季率先推出的住宅地皮，將會推出兩幅啟德舊跑道區土地，分別為第4C區1號及第4A區1號地盤，可供興建2,100個單位。賣地表內共有10幅已完成改劃程序，涉及約8,090伙，已包括該兩幅啟德地。



資深測量師張翹楚相信，未來三年土地供應仍可達標，但長遠確實有隱憂，否則政府也不用特意設立土地供應專責小組。他形容，近年為土地供應的最後高峰期，而政府拓展古洞北及元朗洪水橋等，也未必可在短期內應市，故料其後的私宅供應，將再次依靠私人發展及重建。



事實上，本港住宅供應持續減少，本年度已批及待推住宅地只有13幅，涉及約6,460伙，連同其他供應來源，全年實際供應約14,540個單位，按年少約43%。

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