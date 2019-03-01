袁沛儀：英鎊再彈空間已不多

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，英國國會近日通過首相文翠珊提出的三階段脫歐計劃，料延遲脫歐機會偏高。市場漸消化硬脫歐風險，英鎊一度上揚，惟技術上嚴重超買，料上升空間不大，估計短線重返1.3110。



聯儲局主席鮑威爾近日再次重申，聯儲局計劃在今年內結束縮表，更表示資產負債表不會重回非常小的規模，市場觀望本月會否公布具體細節。



美國周五晚會公布通脹及就業數據，在基本面沒太大變化下，料結果與前值相若，美匯指數在96附近膠着，歐元反覆試穿100天線1.1390。



全球股市仍然在近周高位膠着，避險貨幣暫無明確方向，料美元兌瑞郎在1算附近窄幅橫行；美元兌日圓仍然在109.70至111.40區間上落。



路透商品指數反覆試穿100天線，近期能源表現優於金屬。雖然沙特延長減產計劃，惟原油需求在經濟增長放緩下將回落，料油價60美元見明顯阻力，美元兌加元1.3060見支持。



金價及鐵礦石價格回落，澳元乏力再上，料短線在0.7050至0.7210區間整固；紐元MACD呈轉弱信號，料下試0.6750。

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