歐股收市個別發展　百威英博漲逾4%

歐股收市個別發展，英國富時100指數收報7,089點，跌17點或0.24%；法國CAC指數收報5,240點，升15點或0.29%；德國DAX指數收報11,515點，升28點或0.25%。



個股方面，RSA保險集團績後下跌近3%，公司稱2018年持續經營稅前收益下跌至6.54億美元，主要受累於英國業務遭遇重大損失。



法國超市家樂福(Carrefour)公布，2018年虧損擴大至5.61億歐元，惟計劃提升年度成本削減目標至28億歐元；家樂福績後升2.53%。



全球最大啤酒生產商百威英博(Anheuser-Busch InBev N.V.)第4季純利按年大跌至4.57億美元，2017年同期為30.37億美元，主要受累於SAB整合的一次性成本。百威英博股價升4.08%。

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