美股收市：道指跌69點　全月漲逾3%

美國去年末季經濟增速跌破3%，加上第二次特金會不歡而散，擔憂情緒瀰漫市場，美國股市收市偏軟。道指收報25,916點，跌69點或0.27%，連續三日下跌；標指收報2,784點，跌7點或0.28%；納指收報7,532點，跌21點或0.29%。



總結2月份，三大指數均累升逾3%，連續兩個月上漲。值得留意的是，今年以來，道指已經累計上漲約11%，創自1987年以來最佳的新年首兩個月表現。



雲端服務商Box、支付公司Square、個人電腦生產商惠普公司、穿戴式設備生產商Fitbit，以及網上旅遊平台Booking Holdings上季業績或預測均遜預期，股價齊齊受壓。



Box股價周四全日大瀉18.65%；Square逆市上漲2.42%；惠普公司急挫逾17%；Fitbit和Booking Holdings分別跌13.89%和10.96%。



數據方面，美國去年第4季國內生產總值(GDP)按季以年率計增2.6%，增幅雖較前一季的3.4%放緩，但高於市場預期的2.2%。2018年全年計經濟增長3.1%，略高於美國總統特朗普的3%目標。



美國上周首次申領失業救濟人數增加8,000人至22.5萬人，略高於預期的22萬人



橋水聯合基金創始人達利歐認為，目前美國經濟陷入衰退的概率降低至35%，但仍然預計美國和其他大多數國家的經濟增長將會顯著放緩。



他解釋，由於金融市場偏弱，美國聯儲局官員已留意到美國經濟和通脹疲軟，當局立場轉向寬鬆。其他地區的市場、經濟和通脹率亦偏軟，其他央行也更傾向於放寬的貨幣政策，只是它們可放鬆的空間較聯儲局細。



另外，美國總統特朗普在越南河內舉行的記者會上確認，朝美領導人第二次會晤沒有簽署任何文件，但特朗普表示，過去兩天會晤「有成效」。

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