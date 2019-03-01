MSCI首席執行官：樂見中國開放步伐加快

外媒報道，MSCI明晟首席執行官Henry Fernandez表示，中國金融市場在提高透明度上加快了步伐，其「開放速度快過大多數人的認為或想像。」



MSCI明晟將在香港時間周五(3月1日)早上6時左右，決定是否將MSCI中國A股大型股的納入因子從5%提高至20%。一旦如此，預計將分兩個階段實施，分別在2019年5月和2019年8月，每階段各提高7.5%，其將讓中國A股佔MSCI新興市場指數的權重提升至2.8%。



Fernandez指，十分樂見中國的發展，但同時出現一些風險，例如開放步伐突然倒退，以及市場波動時期的停牌機制等。MSCI在其指數決策中考慮了許多透明度要素，其中大部分與市場結構有關。

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