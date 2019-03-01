MSCI：將大幅提升中國A股納入因子至20%

MSCI明晟宣布，決定將MSCI中國A股大型股的納入因子從5%提高至20%，計劃分三個階段實施，於5月擴大至10%；於8月擴大至15%；於11月則將擴大至20%。



此外，今年11月，MSCI計劃將中國A股中型股，包括深圳創業板指(ChiNext)證券，納入於MSCI基準指數系列，納入因子為20%。



完成三個階段之後，MSCI新興市場指數將包含253隻大型A股、168隻中型A股(當中包括27隻創業板指證券)，合共佔該指數3.3%的比重。



MSCI指出，對於未來會否進一步提升A股的權重，國際機構投資者認為，這需視乎中國當局會否解決餘下的市場准入性問題。MSCI將繼續與中國監管機構討論有關問題，包括A股對衍生投資工具的限制、A股結算周期較短的問題，以及公眾假期對互聯互通機制的影響等。

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