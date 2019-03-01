MSCI擴A股權重！證券界：料逾萬億外資流入A股

MSCI明晟公布納入A股的因子由5%擴大至20%，意味外資流入A股的規模將增加三倍，MSCI明晟亞太區指數業務負責人Theodore Niggli曾經表示，自2018年中A股被納入MSCI指數以來，合計約460億美元已流入A股。若按此比例計算，提高權重可能為A股帶來額外3倍資金流入，總流入規模相當於約1,840億美元(約1.43萬億港元)。



除MSCI的估算外，不少大型投行假設納入因子為20%，估算未來每年流入A股的外資規模。



●瑞銀證券：預期有560億美元淨流入A股，而納入A股中型股將帶來額外140億美元的淨流入。若A股納入富時羅素指數則有望在未來18個月中為A股帶來100億美元的資金流入



●高盛證券：預期每年有多600億美元的潛在資金流入



●摩根士丹利：預期2019年A股的外資流入將介乎700億至1,250億美元。未來十年，料每年將會有約1,000億至2,200億美元的外資流入



●前海開源基金首席經濟學家楊德龍：預計今年外資流入A股規模可能達到6,000億元人民幣。至今年底，外資持有A股的流動股資金量將超過1.8萬億元人民幣，超過公募基金成為A股市場最大的機構投資群體

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