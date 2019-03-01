華興資本發盈警　更換聯席首席財務官

華興資本(01911)公布，根據集團截至2018年12月31日止年度的未經審核管理帳目及現有可得的資料，集團的收入總額及經營利潤預期錄得大幅增長。集團該年度的收入總額預期達約2.109億美元，2017年度為1.394億美元；經營利潤預期增至約4,020萬美元，2017年度錄經營虧損640萬美元。



鑑於集團去年在聯交所主板上市後，估值顯著提高，導致上市時已發行的可轉換可贖回優先股的公允價值產生變動約2.923億美元。按照國際財務報告準則，此公允價值變動對該年度的淨利潤(虧損)產生了重要影響。該項會計核算損失導致公司擁有人應佔年內利潤(虧損)由2017年度約3萬美元盈利轉變為約2.441億美元虧損。惟此系主要由於上市此一次性非營運事件導致的會計核算虧損。而該等可轉換可贖回優先股已於緊接2018年9月27日上市前悉數轉換為公司普通股，故集團在未來不會再出現因可轉換可贖回優先股的公允價值變動導致的類似會計核算虧損。



集團同時公布，姜山已提出辭任聯席首席財務官；集團委任崔強接任有關職位，3月1日起生效。





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