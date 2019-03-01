MSCI明晟擴大A股權重　業界料AH股齊「水漲船高」

MSCI明晟決定將MSCI中國A股大型股的納入因子從5%上調至20%，市場普遍視為對中港股市利好的消息。



●晉裕環球投資研究部首席投資策略師黃耀宗稱，MSCI明晟如期將A股於旗下基準指數的納入因子由5%上調至20%，不但追蹤相關指數的被動基金要增持A股，就連過去不買A股的主動基金也不敢偏離基準指數太遠，也要加入買貨行列，以免跑輸。



儘管市場憂慮A股於MSCI中國指數的權重增加，H股及中概股的權重將相應下降，但因流入的資金大增，而H股又較A股有折讓，相信不會出現「沽H買A」情況，反而於A股帶動下，A、H股會雙雙「水漲船高」。他稱，因今次調整將分3個階段進行，不排除內地投資者會先行將A股推高，待被動基金接貨，預期券商股及資產管理的相關股份可受惠。



●長江證券資產管理(香港)董事總經理馮時煖表示，MSCI明晟將A股的納入因子由5%上調至20%，是非常利好的消息，將吸引環球資金流入A股，加上散戶入市，滬綜指或有望升多10%以上，挑戰3,300點關，香港的投資者可留意追蹤內地指數的交易所買賣基金(ETF)，以捕捉有關升浪。



他表示，隨着A股於MSCI旗下指數的權重增加，流入A股的資金將是歐、美的「新錢」。再者，今年以來A股做好，MSCI明晟調高A股納入因子只是其中一個因素，最重要是去年A股跌得太殘，而中央官員近日亦開口力撐A股估值吸引，帶動內地股市氣氛。



●宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，目前外資於A股的佔比仍然好低，MSCI明晟調高A股的納入因子至20%，加上「兩會」舉行再即，料可帶動A股氣氛，但由於滬綜指於2月份已顯著上升，後市未必再升太多，初步估計滬綜指或可升多5%，以周四(2月28日)收市計算，即可挑戰3,100點，而H股料可跟升2%至3%。



不過，展望港股3月表現，他認為目前較尷尬，因最近港股較跟美股走，即使聯儲局主席鮑威爾再「放鴿」，但市場未有太大反應，故3月份恒指升幅未必太多，尤其近日港匯轉弱，業績期後大市或有機會見頂。現時觀望恒指於250天線附近、即28,200至28,300點能否有支持，若能守穩料可再上試29,000點，一旦跌穿，則可能要逐級下試27,000點及26,000點。



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