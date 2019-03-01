【市前重點睇】道指連跌3日　港匯觸及7.85

●美匯指數反覆企96.1水平，港匯一度觸及7.85弱方兌換保證水平，離岸人民幣(CNH)低見6.703，圓匯跌至111.4，歐元企1.137，英鎊低企1.326。金價跌至1,314美元。布油企66.03美元，紐油守57.1美元。道指期貨偏軟。



●MSCI明晟宣布，將MSCI中國A股大型股的納入因子從5%提高至20%，計劃分3個階段實施。 https://bit.ly/2Heew4H

-MSCI首席執行官稱樂見中國開放步伐加快。 https://bit.ly/2Uf4qUu

-證券界：料逾萬億外資流入A股。 https://bit.ly/2UjlHfD



●傳美國官員正為中美最終的貿易協議做準備，或幾周內可簽署。

-白宮首席經濟顧問庫德洛表示，中方將承諾削減對國有企業的補貼，並披露所有匯市干預操作。

-美國貿易代表辦公室暫停原計劃對華關稅上調，直至另行通知。

-國際金融協會研究顯示，中國對美國加徵關稅的反制措施，導致美國出口商比中國出口商更受傷，其損失相當於每年減少約400億美元出口。



●世界貿易組織(WTO)裁定中國提供的農業補貼超過其國際承諾，這項裁決可能迫使北京方面縮減農業補貼，或有助於提升美國農民的競爭力。



●道指收報25,916點，跌69點或0.27%，連續3日下跌；標指收報2,784點，跌7點或0.28%；納指收報7,532點，跌21點或0.29%。 https://bit.ly/2EnRQLU

-今年以來，道指已累計上漲約11%，創自1987年以來最佳的新年首兩個月表現。

-特斯拉股價盤後跌超3%。公司推3.5萬美元版Model 3，但將所有銷售轉移到網上。隨後，創始人馬斯克表示，不期待第1季度能盈利。



●港股ADR指數收報28,606點，跌26點。



●美國10年期國債孳息率升3.25個點子，報2.7150厘。



●美國去年第4季國內生產總值(GDP)按季以年率計增2.6%，增幅雖較前一季的3.4%放緩。2018年全年計經濟增長3.1%。



●美國上周首次申領失業救濟人數增加8,000人至22.5萬人，略高於預期的22萬人。



●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭表示，相信聯儲局在6月之前都不會有任何貨幣政策行動。

-美國費城聯邦儲備銀行主席哈克表示，聯儲局在在利率問題上繼續保持「觀望狀態」。



●紐約期油收報每桶57.22美元，升28美仙或0.49%，總結2月份累計上漲逾6%。布蘭特期油收報每桶66.03美元，跌36美仙或0.54%。

-美國能源部長警告，國會試圖遏制OPEC對石油市場的影響力，但可能會產生推高油價的副作用。



●紐約期金收報每安士1,316.1美元，跌5.1美元或0.4%，創兩周收市新低。總結2月份，紐約期金累跌約0.7%。



●英國富時100指數收報7,074點，跌32點或0.46%；法國CAC指數收報5,240點，升15點或0.29%；德國DAX指數收報11,515點，升28點或0.25%。 https://bit.ly/2IINFjs



●【深度解構】日本經濟再響警，每百日圓或飆至13港元？ https://bit.ly/2Tntonw



●海航否認破產謠言，稱正全力化解流動性風險。



●軟銀願景基金向中國二手車巨頭車好多集團投資15億美元，對車好多的估值超過90億美元。



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