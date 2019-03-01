馬斯克預虧兼關店　Tesla股價盤後一度挫逾4%

特斯拉(Tesla)CEO馬斯克最新預警，不期待公司第1季度能夠盈利。該公司在網站再推出35,000美元廉價版Model 3，並把所有銷售都轉至線上。



消息傳出後，特斯拉股價在盤後交易一度挫逾4%。



馬斯克稱，首季度不太可能賺錢，因為把電動車交付至中國和歐洲市場面臨挑戰；而之所以承擔得起降價、把車價平均下調6%，是因為公司將關閉門店以削減成本，把所有銷售都轉至網上。這將涉及進一步裁員。



他表示，未來幾個月會關掉全球許多門店，只保留少數高人流量地區的門店作為陳列室和特斯拉信息中心。



研究機構Gartner汽車業顧問Mike Ramsey指出，特斯拉的真正問題在於他們的服務能力。



Tesla約3年前首推35,000美元版Model 3及接受預訂，其後持續出現生產線危機及質量問題等消息。





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