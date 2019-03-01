【股市熱話】外資趁高減持H股　有何啟示？

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：近月廣發証券(01776)及中國人保集團(01339)先後被外資股東大手減持股票。到底眼前呢浪中資金融股升勢，外資在沽貨定買貨？



近日傳出人保的一大股東AIG悉售持股，周四(28日)市前便見到該股有11.134億股非自動對盤上板，每股作價3.4元，涉資約37億元。此前，廣發証券遭基石投資者LR Capital減持8,744.62萬股，作價11.1元，套現約9.7億元。外資股東紛趁高減持套現，難免對這次中資金融股的升浪能否持續提出疑問。



基本上，暫時而言，上述兩個外資減持H股個案，仍屬個別事件，且金額不算太大。之不過，在A股沉寂數年，突然人氣急升，加上愈來愈多國際指數公司將A股納入指數系列，觸發外資檢討中港股票組合持股，亦不足奇。事實上，單是2月份，經互聯互通南水北上的外資淨買入額超過600億元人民幣，而港股的成交亦見明顯改善，且密切留意外資在H股的部署，再為外資去向下定論也未遲。



目前市場上確有一個說法是，過去外資有一定的A股投資，都係蝕錢的蟹貨。難得近日中國官方力挺資本市場發展，外資乘機起哄，「餓」咗好耐的內地資金亦跑入去追貨，造就A股一時牛氣衝天，惟在6月國際指數公司調整A股於指數比例之時，外資好可能會完成逢高散貨A股的行動，之後兩地股市會再迎大調整市。到底這個揣測是否成真，就要做事後孔明。



暫時看，國指升穿250天線後反覆向上，至近周才調整。繼10天線升穿250天線後，20天線亦剛抽穿250天線，技術上仍然向好。短線兩個支持位分別在11,300點及11,100點水平，守穩11,000點樓上，整固過後仍有望衝高，否則就先行減磅，靜觀其變。



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