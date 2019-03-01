MSCI增A股權重　滬深兩市呈現6個異象

過去數日滬深股市一度爆升，甚至重現「狂牛」格局，引發中外股民瘋搶A股熱潮，當中更有不少異象閃現。隨着國際指數公司MSCI明晟針對提高A股納入權重的諮詢結果揭曉，市場憧憬資金湧入，A股異象可能會再現。



滬深兩市主板成交接連兩日衝破萬億元人民幣(下同)大關，由周一(2月25日)1.04萬億元，飆升至周二1.09萬億元，創2015年11月27日後首次。以周一收市價計，滬綜指、深成指、創業板指數及滬深300指數等主要指數，齊齊由今年盤中低位反彈逾20%，技術上一度全部進入牛市。滬綜指2月全月累漲13.78%，跑贏全球主要股市。



●異象一【散戶標準動作：「殲滅」細價股】

細價股總數逐步減少，因為一旦內地「大媽」入市，愈細價就會愈搶手，無視股份的估值高低。近兩日A股市場大為波動，不少大價股的行情受阻，反而細價股大行其道。以周三(2月27日)首20大升跌幅個股的排行榜為例，股價高過10元的A股幾乎無影。



●異象二【交易系統死機】

A股成交破萬億元之後，交易系統突然異常。內地網民指出，周二A股開市早段有多家券商的手機應用程式一度懷疑「死機」，不能登錄系統及進行正常交易。此情此景令內地股民不禁聯想到2015年俗稱「A股大時代」的大牛市，當時滬深兩市單日成交額曾升穿2萬億元，亦曾出現券商交易系統大規模「冧機」。



●異象三【泡沫「常客」重臨】

被稱為中國資產泡沫「常客」的安徽全柴動力(600218.SH)再次現身，在周二錄得成交15.12億元，來勢比中石油A股(601857.SH)更勇猛，異動情景恍若2015年狂牛盛勢。



●異象四【孖展暴增】

內地股市的股票融資(即孖展)，無論場內或場外，均見升溫。場外孖展更似有死灰復燃之勢，日前有一家名為頂牛貸的互聯網股票配資平台旗下熱線專員曾對外稱，已停止接受新客戶，原因是可出借資本已達上限。場內孖展的融資餘額亦見不斷增加，融資餘額是之前一個交易日有關餘額扣除當日的償還額之後，再加當日融資買入額而計算，周三（2月27日）兩市融資餘額合計高達7,947.83億元，連升13個交易日，意味股民大舉借孖展炒股再現！



●異象五【股民人數周升逾五成】

投身內地股海的人數暴增，中國結算公司資料更顯示，上周A股新增投資者總數達31.61萬戶，創逾10個月新高，按周激增53%，並連升3周。



●異象六【外資狂掃A股ETF】

A股當旺，吸引不少外資追捧中國A股ETF(交易所買賣基金)。德銀發行的Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF專門追蹤滬深300指數，周一成交額達3.87億美元；槓桿基金主要發行商Direxion旗下名為每日滬深300中國A股雙倍看漲股票ETF，同日成交額逾4,400萬美元，均創2015年來新高，反映近日外資亦押注內地股市漲勢。市場人士亦指，香港不少投資者亦熱捧A股ETF。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

