【空軍透視】滙豐彈唔起　原來係因為...

東方產經專欄作者錢修：近期大市氣氛明顯改善，但重磅股滙豐控股(00005)似乎未能受惠。除咗業績表現遜色令人失望之外，原來受到該股亦受到「空軍」襲擊。



資料顯示，其沽空比率本月以來持續高企於20%以上，周二(26日)沽空金額更達11.4億元，佔整體成交41%，拖累其股價當日一度跌至63.6元。周三、周四沽空比率仍達34%及22%，「空軍」未肯收手，難怪股價彈唔起。



走勢上，該股升至雙頂兼降軌阻力約68元遇阻回落，近日主要在64元邊橫行，其10天線已跌破20天線及100天線，並有勢下穿50天線現死亡交叉，14日RSI處39動力疲弱。除非其沽空比率可回復至前此的相對低水平，否則股價要突破並非易事。料短線仍會在64至68元之間的低位上落，暫只宜在此區間內操作。

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