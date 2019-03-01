亞洲股市：日股漲近200點　韓股休市

美股收跌；亞洲主要股市穩升，日本日經225指數早段升181點或0.85%，報21,566點。



板塊方面，醫療保健及資訊技術股齊升1%，地產股升0.5%，金融股升0.2%。個股方面，太陽誘電炒高4%，大日本製藥揚升3%，TDK及大金工業升1%至2%。



主要經營藥品、化妝品銷售及藥房管理等的Tsuruha升1%。公司2月同店銷售額按年增1.7%。



船舶主機控制系統製造商Nabtesco漲逾4%。三菱UFJ摩根士丹利將其評級由「中性」上調至「買入」。



住友化學跌2.3%。公司將全年營運利潤預測降低7.3%。



韓股假期休市；韓國2月進出口跌幅均超出預期，進口按年跌12.6%，預期跌11.6%；出口按年下降11.1%，預期跌9.5%。



澳洲悉尼普通股指數升25點或0.29%，報6,278點。板塊方面，資訊技術股升1.7%，地產股升1.3%，金融股升0.7%。個股中，冠軍鐵礦漲逾5%，Neuren製藥及藍色能源齊升4%。



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