全球經貿戰︰WTO裁定中國農業補貼超過國際承諾

就世界貿易組織(WTO)裁定中國的農業補貼超過其國際承諾，中國商務部負責人指出，世貿專家組未能支持中方關於小麥、稻穀最低收購價政策補貼水平計算的主張，中方對此表示遺憾。但對於駁回了美方關於玉米補貼政策的訴請，中方對此表示歡迎。



負責人強調，農業是關係到國計民生的基礎產業，政府對中國農業提供支持，保障農民收入，維護糧食安全，是各國的通行做法，也是世貿規則允許的。中國將認真評估有關報告，根據WTO爭端解決程序妥善處理，積極維護多邊貿易體制的穩定性，繼續以符合規則的方式促進中國農業發展。



分析預期，世貿的裁決可能迫使北京方面縮減農業補貼，或有助提升美國農民的競爭力。



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