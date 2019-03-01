港股向上　騰訊漲逾1%　內險券商做好

MSCI一如預期擴大A股權重，內地股市靠穩；港股高開83點後持續做好，最多升過165點，高見28,798點。國企指數升過百點，主板成交370億港元。



重磅藍籌普遍做好撐市，騰訊升1.4%報340.6元；友邦保險創79.4元新高後回吐，暫升0.6%報78.95元；中國移動升0.9%；建設銀行升0.3%。



憧憬資金加大流入A股，內險及券商股有支持，中國人壽及中國平安升逾1%；中國財險升逾2%；中國太保及中國人保升逾1%。



招商證券升近4%；中國銀河升逾3%；廣發証券升2.4%；華泰證券升2%；中信證券及海通證券升1.3%。



石油股反彈，中國石化升1.5%；中國海洋石油升1.2%；中國石油升0.6%。



醫藥及濠賭股沽壓較重，中國生物製藥跌近3%，是表現最差藍籌；石藥集團跌1%。銀河娛樂績後跌2.5%；金沙中國跌1.6%。





【09:20】友邦續創新高 申洲重上紅底

MSCI擴大A股權重，港股3月首個交易日開市做好。恒生指數高開83點或0.29%，報28,716點；國企指數高開72點或0.64%，報11,440點。



幾隻重磅股合力撐市，友邦保險高開0.6%，創79元新高；中國平安高開1.1%；中國移動高開1%；建設銀行高開0.7%；騰訊高開0.5%；滙豐控股低開0.4%。



其他藍籌股個別發展，申洲國際高開2.4%表現最佳，並重上「紅底股」；舜宇光學高開1.9%緊隨其後。香港交易所高開1.2%。銀河娛樂績後捱沽，低開1.3%。



地產股沽壓持續，長實低開1.4%，是表現最差藍籌；恒基地產低開1%；九龍倉置業、新鴻基地產及信和置業低開0.8%至0.9%；新世界發展低開0.3%。



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