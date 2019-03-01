【即市分析】同屬公用股　點解電能股價大落後？

東方產經專欄作者桃桃：大市表現反覆，吸引資金持續流入具防守力的高息股，「兩電一煤」顯強勢，部分房託基金亦反覆破頂。不過，同為公用股的電能實業(00006)走勢卻持續跑輸，股價至今仍處於由2017年8月延伸的大型跌浪之中，周四(28日)收報54.5元。



投行大和早前發出研究報告，指電能股價弱勢，主要是市場相信在上次分派6元特別股息後，電能相對長江基建(01038)不再值得享有估值溢價。此外，長建1月再度減持電能股份，市場預期若長建日後有合適的併購項目，可能會再減持電能。故見電能股價表現一直落後同業和恒指，2月初跌至52元邊始見回穩。



經過近期跌勢後，電能的股息率有改善。周四見成交大增至逾10億元，是否有資金部署追落後，不得而知。惟走勢上，1月高位約55.55元仍為主要阻力所在，短線或需進一步升穿並企穩其上，方可確認走勢改善，宜待破位再追更值博。

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