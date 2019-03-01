中國2月財新製造業PMI創3個月新高

中國2月份財新製造業採購經理指數(PMI)報49.9，創3個月新高；預期為48.5，前值為48.3。



2月中國製造業產出結束收縮趨勢，恢復擴張，但增速仍屬小幅。許多受訪廠商反映，由於客戶需求回升而提高了產量。



需求方面，新訂單總量也出現小幅增長，內需上升是新訂單恢復增長的主要動力；新出口訂單指數則重新落入收縮區間，過去11個月以來，出口銷售有10個月呈現下降趨勢。



受部分廠商壓縮規模影響，2月製造業用工繼續下行，連續64個月處於收縮區間。投入成本繼續回落，但降幅為3個月最低。出廠價格則結束了連續3個月的下降趨勢，出現2018年10月以來首次上調。



鑑於需求仍相對疲弱，2月廠商連續第2個月減少採購。同時，為了降低成本，製造商繼續減少採購庫存與成品庫存。其中，成品庫存連續第2個月小幅下降，為2016年6月以來新低。調查顯示，許多受訪廠商為交付訂單動用成品庫存。



廠商樂觀度較1月高位小幅回落，但業界信心仍較充足。業界信心普遍與新產品開發、投資增長、市況預期改善等因素有關。不過，廠商也擔心中美貿易摩擦不確定、需求低迷以及國家限制政策會影響產出前景。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，伴隨地方專項債的提前啟動發行，以及貨幣政策的針對調整，2月製造業景氣度或在基建的帶動下出現了明顯修復，經濟下滑態勢得到明顯緩和。不過，經濟放緩趨勢並未扭轉，逆周期政策仍有待發力。



國家統計局公布的2月製造業PMI錄得49.2，下降0.3個百分點，為2016年3月以來新低；與財新製造業PMI走勢不一致。



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