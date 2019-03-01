壹傳媒落實售台印刷廠　股價瀉逾6%

黎智英旗下持續財困的壹傳媒(00282)公布出售台灣印刷廠交易協議，公司股價周五(3月1日)開市迅即下瀉逾6%，低見0.196元。



根據其間接非全資附屬公司蘋果日報出版發展公司與買方大鎪科技訂立的買賣協議，涉及出售高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮，建築面積約6,538.3平方米，以及建於其上之3層高樓宇，總建築面積約7,829.5平方米，代價為3.1億新台幣(約7,890萬港元)，將分3期以現金方式支付。



該物業將不得遲於2019年6月30日交付給買方。若賣方無法在上述限期前交付該物業，賣方須由2019年7月1日起作出違約賠償，每延遲一天就按代價0.02%計算賠償。如延遲超過15日，且賣方未能在買方指定的固定時間內交付物業，買方有權終止買賣協議。



證券界表示，壹傳媒去年出售在台總部兩幢物業後，短時間內擬再度出售物業套現減債，可見其經營狀況相當惡劣。今次出售套現區區數千萬元，根本不能扭轉公司財政困局。



訊匯集團行政總裁沈振盈分析指，壹傳媒未來更有可能需要在人力資源等範疇減省成本。雖然壹傳媒揚言要加重資源發展網上業務，但他看不到在內容上有任何突破，令扭轉虧損的機會更加渺茫，未來營運只會一路走下坡。



近年壹傳媒業績持續虧損。截至去年9月底止的半年，公司錄得巨額虧損約2.87億元，較2017年同期擴大67.8%，連蝕3年半。當中數碼業務虧損就按年大增1.16倍至4,957.5萬元。而若以過去8年半計，壹傳媒累計虧損達22.5億元。





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