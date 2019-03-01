西雅圖酒店上蓋豪宅入場費858萬

美國西雅圖樓價升勢持續，當中貝爾維尤不但是旅遊天堂，亦匯聚多間著名國際企業。坐落其中的豪宅AVENUE BELLEVUE，是豪華品牌酒店與房地產住宅的綜合項目，當中的住宅入場費由858萬港元起，首期只需一成。



貝爾維尤是美國華盛頓州第五大城市，位於華盛頓湖及Lake Sammamish之間，景致優美，是新興旅遊天堂。該市對面是西雅圖，華盛頓湖上有兩座大橋連接。市內種族多元化，有不少華人定居，加上罪案率低，被視為美國最安全的城市之一。



貝爾維尤高樓大廈林立，是主要的商業及零售中心，有多間國際公司進駐，包括Amazon、Facebook、Expedia、Microsoft及PACCAR等著名公司，並備有多所酒店，如W酒店和凱悅酒店等人氣酒店。



是次推介的AVENUE BELLEVUE，位於洲際貝爾維尤酒店上蓋，屬綜合項目，提供98個住宅單位，裝修設計時尚典雅，面積由956至2,105方呎，間隔由一房至三房。項目另設252間客房，是太平洋西北地區首間豪華品牌酒店。住戶可享酒店設施，包括客房服務、家務管理、水療、禮賓服務及代客泊車等。



項目擁有8.5萬方呎品牌零售地段，提供精緻美食，包括榮獲三星米芝蓮名廚Joshua Skennes新餐廳。附近吃喝玩樂多元化，近在咫尺的Bellevue Square是著名的購物商場，匯集品牌商店、高尚食肆。另周邊有多個休閒娛樂設施，包括電影院、保齡球場及藝術博物館等。



西雅圖豪宅展銷會

香港獨家營銷代理：富贏地產有限公司（Fuin Properties Co. Ltd）

日期：3月1至3日、8至10日、15至17日（周五至周日）

時間：上午11時至下午6時

地點：上環德輔道中188號金龍中心13樓1303室

查詢電話： 9853 3171

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