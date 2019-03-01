【即市分析】港股季結點部署？最值博板塊係…

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：唔經唔覺又踏入3月份，又係基金季結的時候。今年首兩個月港股持續上升，恒指由1月初低位24,897點升至2月高位29,014點，累升逾四千點。到底3月份會點走？答案係：繼續看好！



筆者繼續順勢睇好有以下理由：首先，中美貿易談判朝好的方向發展，3月份有機會落實兩國元首簽訂協議時間，這將為中、港、美以至全球國際消除一個重大不明朗因素，對市底帶來有力支持。雖然呢個因素一定程度已在2月份率先反映，但相信仍會有威力，令淡友不敢輕舉妄動。



其次是，中國高調支持資本市場發展，中證監又公布了多項加強監管的舉措以回應外資的訴求，加上中美貿易談判有成果的大前提，係兩國就人民幣匯率問題達成共識，這些都有利中國股市發展，而中資股佔比重的港股，亦可受惠。近月A股放量向上，不可少覷。唔信後市繼續升，現階段莫急於做淡。



第三，本來在年初，一眾基金經理眼見宏觀經濟差劣，仍在愁季結如何交成績表。結果2月份表現令人喜出望外，不少基金都大手追入增倉，相信3月份會繼續持有，等季結後再算，這亦有利3月份行情。



事實上，今年全球經濟變數依然甚多，投資者都係做一季睇一季，必須提防股市在上半年行晒年內波幅，下半年加劇波動難搵食，呢個信念將加強對沖基金在首兩季盡量趁好消息推高大市至一定水平，再伺機反手部署淡倉。



最後，首季內地經濟數據和企業景氣轉差的消息，市場料已充分消化，留意3月份若企業業績有驚喜，將有利股市升勢更上一層樓。



考慮到這些原因，筆者仍對3月份市況持樂觀看法，恒指回吐守250天線28,200點水平以上，可以繼續持貨，目標反覆向30,000點推進。至於板塊方面，中資金融股仍然是重點布置板塊，券商股及內險股近期升幅甚大，短線整固後，應有力再戰高位。



至於落後板塊，可以重點關注兩會國策板塊，如汽車及家電等消費股，再冷一點的，可留意新經濟股表現，皆因內地正積極部署在年中推科創板，騰訊控股(00700)回吐守328元可小注一試，博上衝250天線357元，穿310元止蝕。



補充一句，季結月宜注意的風險，包括中美貿易談判進展、美國經濟數據、英國脫歐進程及A股表現等等。反正現階段暫未有全面清倉的理由，可減持部分超買股鎖定部分利潤，但須保留一定貨底，再見機行事。



券商股板塊表現：https://bit.ly/2lFjV86

保險股板塊表現：https://bit.ly/2rzVFea

家電股板塊表現：https://bit.ly/2T3acfJ

汽車股板塊表現：https://bit.ly/2zj2lAO

科網股板塊表現：https://bit.ly/2ASAUcG

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