劍橋罕見低密度公寓　入場費34萬鎊

投資英國樓除了倫敦，不妨放眼平均樓價升幅跑贏全國的劍橋，貴為歷史建築的大學城，校園內土地受制於建築限制，加上英國「矽谷」的地位加劇對當地的住宿需求，因此該區向來一盤難求。即將落成的新盤Whichcote入手價34萬英鎊起，僅提供11個低密度公寓單位，絕對是英國市場上難得一見的稀少盤源。近期英鎊匯率低水，更具投資價值。



Ray White高級客戶經理許嘉宇(Felix)表示，劍橋已有超過4,500間高科技公司，全球最大的藥廠正因為看準當地有大量優秀人才而於2016年進駐，人才多達逾7.5萬名，這批高收入人士對區內的住屋需求愈來愈殷切。



一直以來，劍橋大學校區的樓價卻不受外圍環境影響，在過往20年樓價以平穩的升幅上漲，從2010至2015年間升幅更高達47%，更較同期倫敦升幅(38%)高出9個百分點，樓價早已超越英國其他地區甚至同級的牛津大學。以高收入人士為對象的劍橋房產經紀Garrington Property Finders表示，當地房產交投熾熱，新盤源推出市場後，最快數小時便有買家承接。



位處世界級名校，當地學術氣息濃厚，自然不少人希望進駐，但無奈當地房屋供應非常短缺。一來劍橋大學學院及歷史建築佔據並分佈在市區，空地以及可改變用途的土地供應稀少；二來是當地政府重視保育，為了保存當地的傳統建築面貌，劍橋市政府規定市內的新建建築不能高於週邊建築物的水平線，限制了高密度的摩天大樓的出現。基於各種建築高度及風格限制，令當地的房屋供應在市場更加僧多粥少。



今次推介的Whichcote位於Jesus Green公園旁，屬私隱度極高的精品項目，前址為King's College的學校宿舍，距離劍橋各大知名學院如King's College只需8分鐘路程。



整個項目只有11套公寓，住宅密度低，為區內近年稀罕的新盤。公寓提供一房以至市場稀有的三房複式單位，入場費由34萬英鎊起。以同樣價錢，在倫敦只能買入Zone 3及Zone 4的物業。劍橋的租金回報可達4厘，與倫敦市中心相若。



項目預計將於2019年第3季落成，意味著海外買家入手後可於短期內收樓甚至立即放租，即買即賺，長遠又可以等升值，一舉兩得。



本周六及日展銷會推出限時優惠，首三名買家可享樓價折扣優惠，以及可獲豁免半年物業管理費。



英國劍橋大學城豪華公寓展銷會

日期：3月2及3日（周六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery



【英國置業攻略講座】

內容：1)倫敦以外的投資選擇

2)全面分析英國大學區劍橋的物業保值潛力

時間：每日下午3時

查詢電話： 23761088