港股格局：姚浩然建議待A股回調後買相關ETF

MSCI一如預期擴大中國A股權重，時富資產管理董事總經理姚浩然指，市場預計約有4,700億港元資金將會流入A股，相比內地股市近日龐大的成交額，影響力不大，加上A股早前已累積一定升幅，料投資者或借好消息出貨。



雖然消息對A股即時刺激作用不大，但姚認為仍有其象徵意義，例如有助外資更積極參與A股市場，利好A股長遠發展。



他指出，如投資者睇好A股發展，可以部署A50相關ETF，特別是南方A50(02822)，但建議可等A股回調後買入。



至於港股，2月已累升不少，恒指在29,000點水平有明顯阻力，預計3月業績期投資者更趨審慎。恒指要升穿29,100點，才可望突破29,500點，支持位則在28,300點。



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