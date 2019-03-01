入摩2.0︰瑞銀高挺料670億美元資金將湧入A股

MSCI宣布提升中國A股在其全球指數中的權重。瑞銀證券中國首席策略分析師高挺認爲，這些改變可在今年爲A股市場帶來670億美元的資金淨流入。2018年境外投資者持有全部A股的6.7%，該比例未來有望進一步上升 。



按央行數據顯示，截至2018年底，境外投資者A股持股市值爲1.15萬億元人民幣(下同)，分別佔境內總市值和自由流通市值2.4%和6.7%，高於2015年11月的0.8%和2.3%。近期外資流入保持强勁，年初至今北上淨流入已達創紀錄的1,210億元（對比2018年爲2,940億元，2017年爲1,990億元，2016年爲600億元）。



他續指，境外投資者的A股持股整體規模已超險資。未來隨着A股在MSCI指數中權重的增加，其規模可能很快就能拍得上國內公募基金。從南韓和台灣的經驗來看，A股可能還需數年才能實現完全納入，但隨時間推移，A股將從散戶市變爲機構市。



行業方面，海外投資者明顯一直都偏好食品飲料和耐用消費品板塊。個股方面，北上資金流向顯示境外投資者青睞市值大、流動性强的個股。北上資金淨流入量最大的50隻股票平均市值爲471.64億美元，日均成交額爲1.22億美元。這類股票特點爲ROE(股本回報率)高、股息收益率高且市盈率低。



瑞銀中國證券業務主管房東明表示，自去年MSCI正式納入中國A股，客戶的興趣度已大幅增加，當中瑞銀中國證券業務在QFII(合格境外機構投資者)以及滬深港通兩個平台上的交易量和收入都獲得明顯上升。



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