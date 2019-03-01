【即市分析】外資趕買貨　如何坐AH股順風車？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：近期市場對中美貿易談判主題敏感度稍為下降，事關兩國元首一日未會見面，投資者其實淨係得個「估」字。相反，MSCI明晟終決定將MSCI中國A股大型股的納入因子從5%上調至20%，市場普遍視為對中港股市利好的消息，加上兩會臨近，若然中央真係再推出穩經濟國策，相信中港股市齊齊起飛的機會率唔細。



從基本面睇，由於今轉MSCI增加比重幅度唔少，相信不單止被動型基金要追貨，就連主動型基金都要被逼入貨，因為要避免跑輸大市的風險，所以近期見A股以至H股成交均大增，可能係醒目錢博有活水流入所致，加上憧憬外資買貨規模唔細下，相信亦唔會出現沽H股買A股的情況，主因近期港股仍跟美股升，以及H股仍較A股具折讓等因素考慮，反而可期望AH股齊齊「水漲船高」。



策略上，早前中資券商股及部份中資金融股已預先升一轉，若然「畏高」的話，不妨逢低收集成交較活躍的A股ETF作中線部署，博坐一轉A股順風車，例如安碩A50(02823)、南方A50(02822)、華夏滬深三百(03188)、海通滬深三百(02811)、未來滬深三百(03127)、標智滬深三百(02827)等都值得考慮。(A股ETF：https://bit.ly/2NytOSG )



此外，中資股佔比甚重的港股受惠A股反覆向上，相信後市再上一層樓機會唔細，除可吼受惠成交轉旺的香港交易所(00388)外，本來亦可以留意重榜股如騰訊控股(00700)及佔恒指比重較大的中資金融股如內銀股及內險股等，惟近期騰訊無乜力水，加上北水近日又以沽內銀為主，所以都係主攻內險較值博，中國國壽(02628)股價早前裂口上升，短期只要唔跌穿20元仍有可為；中國財險(02328)股價早前挑戰10元關不果，可先納入觀察名單，候破位追勢，目標價11.5元，止蝕位9.4元。



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