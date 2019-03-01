全球經貿戰︰IIF報告指美國正在「殺敵八百自損一千」

總部設在華盛頓的國際金融協會(IIF)一項最新研究顯示，中國對美國關稅措施進行報復，導致美國出口商「更受傷」，其損失相當於每年減少大約400億美元出口。這份研究凸顯中美貿易戰對美國經濟影響愈來愈大。



報告指，美國去年對約2,500億美元中國輸美商品加徵關稅後，中國的報復行動導致美國大約900種目標產品許多出口崩潰。研究引述數據顯示，去年7月至11月期間，美國損失的出口額超過170億美元，折算成年率大約為400億美元，接近美國2017年對華出口總額三分之一。



美國官方數據亦顯示，最新去年11月美國對華出口87億美元，按年減少41億美元。



IIF也收集了美國關稅對直接成本的數據。到目前為止，特朗普政府的關稅已經使美國進口商付出了超過180億美元的關稅，這個數字還在以每分鐘超過1,000美元的速度增加。



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