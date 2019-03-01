統計局：中國去年GDP按年增6.6%

中國統計局發布2018年國民經濟和社會發展統計公報，初步核算，全年國內生產總值(GDP)為90.03萬億元人民幣(下同)，按年增長6.6%。



其中，第一產業增加值約6.47萬億元，增長3.5%；第二產業增加值約36.6萬億元，增長5.8%；第三產業增加值約46.957萬億元，增長7.6%。上述3項產業增加值佔國內生產總值的比重為7.2%、40.7%、以及52.2%。



全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為76.2%，資本形成總額的貢獻率為32.4%，貨物和服務淨出口的貢獻率為-8.6%。人均國內生產總值64,644元，按年增長6.1%。國民總收入89.691萬億元，按年增長6.5%。



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