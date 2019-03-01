港元拆息︰1個月期升至1.14厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息大幅回落至不足1厘，報0.64厘；1星期拆息亦回至0.73厘；1個月期升至1.14厘水平；3個月期報1.57厘。



1/3/2019

隔夜 0.64536厘

1星期 0.73964厘

2星期 0.88429厘

1個月 1.14036厘

2個月 1.39036厘

3個月 1.57589厘

6個月 1.92000厘

12個月 2.31081厘



28/2/2019

隔夜 1.03893厘

1星期 0.77214厘

2星期 0.86250厘

1個月 1.00036厘

2個月 1.33786厘

3個月 1.56732厘

6個月 1.91964厘

12個月 2.30857厘



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