港元拆息︰1個月期升至1.14厘
2019年03月01日 11:15
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息大幅回落至不足1厘，報0.64厘；1星期拆息亦回至0.73厘；1個月期升至1.14厘水平；3個月期報1.57厘。
1/3/2019
隔夜 0.64536厘
1星期 0.73964厘
2星期 0.88429厘
1個月 1.14036厘
2個月 1.39036厘
3個月 1.57589厘
6個月 1.92000厘
12個月 2.31081厘
28/2/2019
隔夜 1.03893厘
1星期 0.77214厘
2星期 0.86250厘
1個月 1.00036厘
2個月 1.33786厘
3個月 1.56732厘
6個月 1.91964厘
12個月 2.30857厘
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