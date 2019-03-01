入摩2.0︰內地散戶料A股會進入慢牛格局

MSCI明晟提高A股權重，內地股友又點睇？



內地散戶蔡生：「MSCI明晟大幅提高A股權重，係好消息！為A股帶來更多外資的資金，而呢次將創業板股票都加埋，範圍擴大。但A股農曆年後上升過快，宜家處於整固期，所以我估單單呢個消息唔足以令A股短期內再大升，慢牛會更健康。我繼續睇好內房股及金融股。除非熊市再來，市場大跌，否則我會維持滿倉。」



內地散戶沈生表示：「雖然MSCI提高A股的比重，但我覺得股票的價值取決於本身的潛力。而外來資金流入A股，會令到其產生結構性變化，但自己就不會入A股。」



内地散戶凌小姐：「多了外資進入A股可以加强市場流動性及刺激交易量，令A股市場更活躍。同時，外來資金意味更多機構投資者進入，可以推動A股做成熟的交易市場，所以我都會買入A股。」



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