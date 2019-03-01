【瑞通推介】友邦續創新高　牛熊即市各有捧場客

瑞通認股證牛熊證銷售部：MSCI明晟決定將MSCI中國A股大型股的納入因子從5%提高至20%。另美國去年第4季GDP增速回落至2.6%。道指隔晚收報25,916點，跌69點或0.27%，連續3日下跌。



美國及北韓領導人會晤無成果，觸發港股周四(2月28日)倒跌，恒指收報28,633點，跌124點或0.43%。周五(3月1日)早段略為回升，於28,700點附近爭持，留意10天線(28,555點)支持力度，向上阻力29,000點關口。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾120萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾100萬元，或反映投資者傾向觀望。



友邦保險強勢，連日創歷史新高，周四收報78.5元，收升近2%。該股周五早段曾升至79.4元，再創新高，暫連升3日，14日RSI處70以上的超買水平。股份將於3月15日公布去年業績，有券商料其去年新業務價值按年升約20%，市場亦憧憬該公司100周年有機會派發特別股息。周四有近380萬元淨流出其好倉，淡倉則錄逾480萬元淨流入。周五早段其牛熊證均有資金留意。



聯想集團自早前公布第3財季業績扭虧為盈後，股份獲資金追捧下連日創52周高。不過，集團副總裁常程稱，今年集團手機業務的目標還是要活着。股份周四高見7.4元後無以為繼，倒跌1.8%收市，報7.07元，早前6個交易日，其股價最多累升達24%。周五早段升逾1%，曾高見7.2元，下方留意7元關支持。周四約110萬元淨流出其好倉，淡倉同日錄13萬元淨流入。



公用股香港中華煤氣近日股價接連破頂，周四曾升至18.2元創新高，收市升1%。股份受惠資金避險、美國聯儲局延遲加息、券商唱好等多項因素，周五早段略回，但仍守於18元以上，10天線(17.83元)料有不俗支持。現時市場上煤氣相關認股證不多，輕微價外的認購證選擇更只得一隻。周四有25萬元資金淨流出煤氣好倉，5日累計淨流入12萬元。



1月內地70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升10%，連升40個月，但一二線城市的二手商品住宅價格指數按月均跌0.1%。中國海外發展周四收升1%，結束3日跌勢，周五早段大致於29元之下整固，於10天和20天線附近徘徊。周四有5萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄18萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿13.7倍。貼價、短期沽證(24770)，行使價28,000點，2019年5月到期，實際槓桿13.6倍。



友邦輕微價外、中年期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿7.4倍。輕微價外、中短期沽證(27224)，行使價69元，2019年8月到期，實際槓桿7.1倍。



聯想貼價、中年期購證(28315)，行使價7.5元，2019年10月到期，實際槓桿4.5倍。



煤氣價內、極短期購證(23744)，行使價15.8元，2019年4月到期，實際槓桿7.7倍。



中海貼價、中短期購證(27918)，行使價29元，2019年6月到期，實際槓桿7.5倍。



國壽輕微價外、中短期購證(18702)，行使價24元，2019年6月到期，實際槓桿10.3倍。輕微價外、短期沽證(27226)，行使價19.89元，2019年5月到期，實際槓桿9.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(60369)，收回價28,210點，槓桿比率47倍。熊證(68200)，收回價29,190點，槓桿比率39.8倍。



友邦牛證(64587)，收回價73.31元，槓桿比率12.1倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率11.1倍。



國壽牛證(64766)，收回價19.89元，槓桿比率9.4倍。熊證(66027)，收回價23.8元，槓桿比率8倍。



騰訊牛證(63491)，收回價325.1元，槓桿比率19.3倍。熊證(67044)，收回價359.9元，槓桿比率13倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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