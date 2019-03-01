【即市分析】恒指熊證街貨有啟示！

東方產經專欄作家Handsome哥：MSCI比重增加已成事實，市場未來就等周日兩會消息及中美貿易談判動向，適逢今日周五例靜，港股未必有太明確方向，咁從恒指牛熊街貨重貨區又有乜啟示呢？



資料顯示，恒熊街貨最多新增及重貨區為29,028至29,099點，街貨8.76億份，相對期指約1,547張(增加577張)，而上方29,100至29,599點則共有31億份街貨，相對期指約5,548張，貨量驚人。



至於恒牛街貨重貨區為28,300至28,399點，街貨6.27億份，相對期指約1,199張(增加約82張)，而最多新增街貨區為27,800至27,899點，新增6,624萬份(相對新增期指約125張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約57：43。



簡單而言，港股早前反覆向上，大戶殺完恒熊一浸又一浸，不過現階段博熊仔資金依然相當進取，真正熊死熊還在，並視29,000點水平為下一個關鍵位。而無論從外圍及內在因素皆轉趨樂觀下，相信大戶進一步推上機會率唔細，所以暫時就算唔買，都唔好走去沽。

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