【高盛推介】騰訊反彈　資金追好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股連跌4日，周四(2月28日)失守340港元水平，收市跌約1.3%。周五(3月1日)早段則反彈。



有報道指公司旗下騰訊音樂擬收購法國媒體集團維旺迪子公司環球音樂最多一半股份，涉資最多200億歐元。此外，國家新聞出版廣電總局官網公布第7批獲發遊戲版號名單，騰訊遊戲繼續未在榜上。而累計公布的7批遊戲審批名單中，騰訊遊戲僅有兩款遊戲獲批。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認購證，周三及周四均超過2,000萬元資金流入，合共約4,600萬元，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。



投資者如看好，可留意價外幅度約9%，年期約4個月的購證(16631)，行使價368.2元，2019年6月21日到期，實際槓桿10.6倍，近日熱門條款產品中，槓桿最高。



投資者亦可留意價外幅度約15%，年期約4個月的購證(24011)，行使價389.08元，2019年6月25日到期，實際槓桿12.0倍，價外、6隻類近條款產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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