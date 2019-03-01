人民幣Hibor：隔夜息漲至2厘 CNH及CNY低見6.7
2019年03月01日 12:02
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升，並升穿2厘，至2.04厘；1、2星期、1及2個月拆息由2.53至2.96厘；3、6及12個月拆息介乎3.03厘及3.41厘。
1/3/2019
隔夜 2.04261厘
1星期 2.53000厘
2星期 2.66750厘
1個月 2.81067厘
2個月 2.96250厘
3個月 3.03450厘
6個月 3.18017厘
12個月 3.41333厘
28/2/2019
隔夜 1.58567厘
1星期 2.51300厘
2星期 2.66867厘
1個月 2.78833厘
2個月 2.97233厘
3個月 3.01500厘
6個月 3.15967厘
12個月 3.40033厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7035，回升至6.6928，最新報6.6992；在岸人民幣(CNY)亦由6.6929，回落至6.7028，最新報6.6981。
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