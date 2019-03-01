【午市重點睇】圓匯跌至111.7　港匯回企7.849

●美匯指數亞洲市高見96.30，圓匯跌至111.7，歐元兌美元企1.137，英鎊企1.326。港匯觸及7.85後續企7.849。離岸、在岸人民幣分別企6.70及6.69。金價報1,313美元，布油報66.63美元，紐油報57.46美元。道指期貨漲約百點。



●恒生指數半日升127點或0.45%，報28,760點，內險券商做好。https://bit.ly/2SyNneD

-壹傳媒落實售台印刷廠，股價瀉逾6%。https://bit.ly/2GPpn5z

-新地奪廣州南沙慶盛樞紐區商用地。

-聯想附屬擬8.8億美元購智利三文魚企業。



●【即市分析】

-港股季結點部署？最值博板塊係…https://bit.ly/2VxSSfD

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●A股快報：3大指數半日收升0.05%至0.5%。https://bit.ly/2H8QLeg



●MSCI明晟宣布，將MSCI中國A股大型股的納入因子從5%提高至20%，計劃分3個階段實施。 https://bit.ly/2Heew4H



-【入摩2.0】

-業界料AH股齊「水漲船高」。https://bit.ly/2UbYIml

-黃國英指三類股份有得炒。https://bit.ly/2EFAHik

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-業界料逾萬億外資流入A股。 https://bit.ly/2UjlHfD



●亞洲股市：日股中段漲約200點。https://bit.ly/2T42UIx



●港匯一度觸及7.85。港元拆息︰1個月期升至1.14厘。



●人民幣速遞：中間價跌56點，CNH低見6.7。

-SWIFT：1月人民幣國際支付佔比升至2.15%。

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.15厘。



●人行不進行逆回購操作，淨投放400億元人民幣。



●中國2月財新製造業PMI創3個月新高。



●統計局：中國去年GDP按年增6.6%。



●全球經貿戰︰IIF報告指美國正在「殺敵八百自損一千」。https://bit.ly/2GSZfa6

-WTO裁定中國農業補貼超過國際承諾。https://bit.ly/2GQictJ



●日本2月製造業PMI終值上修至48.9。



●南韓2月出口按年大跌逾11%。



●馬斯克預虧兼關店，Tesla股價盤後一度挫逾4%。https://bit.ly/2IJb58m



●Apple將於3月25日舉行發布會，傳推AirPods 2。



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